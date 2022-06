DF freder kirkers vetoret mod vindmøller i aftale om planlov

Trods regeringens ønske om det modsatte har landets kirker fortsat en særlig ret i planloven til at nedlægge veto mod vindmøller.

Det fremgår af onsdagens aftale om en ændring af planloven.

- Vi glæder os også over, at vi bevarer kirkernes særlige indsigelsesret, samtidig med at vi giver bedre mulighed for den grønne omstilling, siger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkepartis boligordfører, i en pressemeddelelse i forbindelse med aftalen.