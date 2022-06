Canada ser deling af Hans Ø og hav som en sejr for alle parter

Hun mener, at aftalen er kommet i stand på et vigtigt tidspunkt i historien.

Joly påpeger, at der er autoritære ledere, som mener, at de ved brug af magt kan ændre landegrænser, hvilket må tolkes som en henvisning til Rusland og præsident Vladimir Putins invasion af Ukraine.

Derfor er det vigtigt, at landene med aftalen viser, at uenigheder kan løses på fredelig vis ved hjælp af diplomati, mener hun.

- Vi har været i stand til at afslutte uenigheden om den lille ø. Det er en win-win-win. Det er en sejr for Danmark, for Canada og Grønland og også for indfødte folk, siger hun.