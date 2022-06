Nordjysk byrådsmedlem og folketingskandidat melder sig ud af DF

Tidligere tirsdag måtte Dansk Folkeparti også vinke farvel til fire andre medlemmer.

I Thisted meldte lokalformand Nina Røntved Krog og tre andre bestyrelsesmedlemmer sig ud af partiet.

Årsagen var, at de mente, at der mangler respekt fra ledelsen til de enkelte medlemmer i Dansk Folkeparti, skrev Politiken.

Nina Røntved Krog uddybede over for Ritzau, at arbejdsklimaet var så dårligt, at hun i flere måneder har haft svært ved at sove.

- Det her interne splid bliver bare ved og ved og ved. Det er personangreb på blandt andet Facebook. Det er både mod Kristian Thulesen Dahl og mod dem, som ikke ville støtte Morten (Messerschmidt, red.) som formandskandidat, sagde hun.

- Man bliver haglet ned.