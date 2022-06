Ellemann svarer igen på S-angreb: V har tillid til myndigheder

- Jeg synes ikke, at det hænger sammen. Og jeg tror simpelthen, at statsministeren efterhånden har svært ved at skelne mellem staten og sit eget parti. Mellem myndighederne og Socialdemokratiet, skriver han videre.

I et interview med Politiken sagde Hummelgaard søndag, at han ”har en stor bekymring for, hvad der sker med det borgerlige Danmark”.

Han mener, at Venstre bruger mistillid som et våben og værktøj i en politisk strategi for at underminere regeringen.

Hummelgaard mener især at kunne se tendensen ved sager som coronanedlukning, Instrukskommissionen, minksagen og FE-sagen.