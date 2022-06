Alar Karis understreger, at kandidatstatus ikke er det samme som egentligt medlemskab:

»Hjemmearbejdet skal gøres. Kriterierne skal opfyldes, og til sidst er det alt andet lige en politisk beslutning. Men vi må forstå, at Ukraine er et land, som vi deler værdier med, og at det hører med til EU. Det samme gælder for Moldova,« siger Estlands præsident, som tilføjer, at det vil sende et uheldigt signal til Kreml, hvis Ukraine får et nej. Det vil lyde som om, at Ukraine ikke er med i Europa.

Venstre og regeringen tøver

Blandt de danske partier har De Radikale meldt ud, at EU er nødt til at gå videre og gøre mere end blot at holde Ukraine hen med ord om perspektiv for et EU-medlemskab.