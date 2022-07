Politikeren, der valgte ngo’er og verdensmål

Listen er lang over bedrifter i hans professionelle liv. Spørger man Jørgen Estrup selv, hvad han er mest stolt af at have opnået eller været en del af, bliver svaret:

»Indsatsen med verdensmål og bæredygtighed. Den synes jeg er kolossal vigtig, og det er jeg stolt af at have været med i.«

Som formand for FN-forbundet, var han med til at gøre de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til højeste prioritet.

Verden skal hænge sammen

»En stor del af min indsats i ngo’er har drejet sig om bæredygtighed med menneskerettigheder, flygtninge og udviklingsbistand. Det har handlet om spørgsmålet om at få verden til at hænge sammen og vise hensyn til dem, der har det sværest,« siger Jørgen Estrup.