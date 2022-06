DF-ledelse trods udmeldelser: Partiet har det rigtig godt

René Christensen mener, at nogle af de udmeldelser, partiet har fået, også kan være et udtryk for den skuffelse, nogle oplever efter kommunalvalget i november sidste år, hvor Dansk Folkeparti gik tilbage.

Mange har mistet poster, og dermed også gnisten, vurderer han.

- Men nu er vi i gang med at få pudset vores partiprogram af. Så hvis man bliver, kan man deltage i de her møder, hvor man virkelig får indflydelse, siger René Christensen.

- Vores parti har det faktisk rigtig godt. Der er enorm lyst til at lave politik.

- Jeg vil også sige – nu er vi jo blevet lidt færre i vores folketingsgruppe, men der fungerer det også rigtig fint nu til gruppemøder og så videre. Det er blevet normalt. Vi laver almindelige aftaler, vi er med i forlig.

Spørgsmål: Men det er jo ikke mere end et par uger siden, at der igen var fnidder og en masse journalister ved gruppeværelset, efter at Kristian Thulesen Dahl ikke deltog i valgfest efter folkeafstemningen?

- Det var jo et par bemærkninger. Sådan er det jo. Det kan man ikke lave om på. Jeg vil sige, at det fungere nu altså ret godt til hverdag, siger René Christensen.