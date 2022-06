DF må igen sige farvel til stor del af lokalbestyrelse

Formand Nina R. Krog og tre andre bestyrelsesmedlemmer i Dansk Folkepartis lokalforening i Thisted har besluttet at melde sig ud af partiet.

Årsagen er, at de mener, at der mangler respekt fra ledelsen til de enkelte medlemmer i Dansk Folkeparti, skriver Politiken.

Nina Røntved Krog uddyber over for Ritzau, at arbejdsklimaet er så dårligt, at hun i flere måneder har haft svært ved at sove.