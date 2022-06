S ville spare på konsulenter men regningen er steget

- Det er godt, at staten - trods ambitionerne om at spare - har truffet det ansvarlige valg at inddrage ekstern rådgivning.

Det mener markedschefen i Dansk Erhverv, Louise Riisgaard, også:

- Tallene bekræfter, at der er brug for eksterne rådgivere – selv under det hårdest tænkelige spareregime, som er indført under regeringen, siger hun.

Opgørelsen over statens brug af konsulenter kommer stort set samtidig med, at regeringen har indgået aftaler med kommuner og regioner om næste års økonomi, skriver Finans.

Her er de blevet pålagt at skære yderligere i udgifterne til de eksterne konsulenter.

Konkret skal kommunerne spare yderligere 75 millioner kroner i 2023. Regionerne skal nedbringe udgifterne med yderligere 50 millioner kroner.