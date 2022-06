Regeringen vil fjerne vindmølleloft og lave flere energiparker

Venstre har blandt andet foreslået at se på, om VE-bonusordningen fra 2020 kan udvides for at sikre større lokal opbakning til vindmøller og solceller på land.

Ordningen giver beboere, som bor i en afstand af op til otte gange vindmøllens højde eller 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg, mulighed for en årlig skattefri udbetaling.

Regeringen foreslår, at klagesagsbehandlingen styrkes ”til gavn for borgere”. Klager over VE-projekter skal behandles inden for seks måneder frem til 2026, lyder et initiativ i regeringens katalog.