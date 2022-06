S-minister anklager Venstre for trumpske kampagnemetoder

- Konspirationen om, at der skulle være blotlagt et eller andet i beslutningsprocessen, som ville pege ansvaret et bestemt sted hen. Det er aldrig kommet frem, hvad ansvaret skulle være. Det gjorde det heller ikke i Hillarys tilfælde, siger Hummelgaard til Politiken.

Ministeren afviser, at den hårde tone, som de slettede sms’er i minksagen viste sig at indeholde, ikke giver næring til konspirationer om, at regeringstoppen styrer andre myndigheder.

Venstres Morten Dahlin, som er formand for Retsudvalget, kalder i et skriftligt citat den socialdemokratiske udmelding ”desperat” og ”pinagtigt”.

Han henviser til, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin grundlovstale meddelte, at hun ser mulighed for en rød-blå regering.

- Nu kan vi så læse, at den socialdemokratiske regering mener, vi er trumpister og underminerer demokratiet. Det virker, som om at der er gået kludder i Socialdemokratiets spinmanual, og det er ærligt talt en smule desperat og pinagtigt at se på.

- Jeg vil derfor opfordre regeringen til at bruge kræfterne på at lave politik og løsninger til glæde for danskerne fremfor at kaste om sig med usaglige øgenavne, lyder det.