DF vil lukke hul i fængselsaftale med penge fra udvistes ydelser

For ham at se er der flere muligheder.

- Nogle af de ting, som tidligere har været oppe under forhandlingerne. Men vi kan da også sagtens se for os, at man kunne lave et asylstop. Det vil frigive mange penge.

- Vi kunne begynde at hjemsende nogle af de forhenværende flygtninge, der er kommet til Danmark, men hvor der er fredeligere forhold i hjemlandet, siger Peter Skaarup.

- Og endelig vil det være oplagt at lade udviste kriminelle betale for deres ophold i Danmark, når de nu nægter at rejse hjem. Og det kunne man gøre ved at modregne i deres ydelser. Så der er sådan set flere penge og muligheder, vi kan pege på over for regeringen, når vi skal til at finde de penge, der mangler nu.