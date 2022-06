Dansk Folkeparti vil nu tvinge regeringen til at svare på, om den stadig vil gennemføre sin plan om at sende asylansøgere til Rwanda. Eller om den bøjer sig for pres fra De Radikale.

Det sker, efter at den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, har fortalt til Jyllands-Posten, at hun trækker støtten fra regeringen, hvis den