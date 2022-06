- SAS er både vigtig for dansk kulturliv og erhvervsliv, fordi vi herfra har ruter til væsentlige destinationer rundt om i verden, som kan gavne Danmark.

- Hvis der i stedet tiltræder nye udenlandske investorer, så er det ikke sikkert, at det er Danmarks interesser, som bliver varetaget længere.

Han håber også, at den redningsplan, som SAS vil føre ud i livet, vil være med til at danne et fornuftigt fundament for en eventuel statslig indsprøjtning.

For at få økonomien på ret køl præsenterede SAS i første kvartal den nye plan, der går under navnet ”SAS Forward”. Planen går ud på at skabe et selskab, der er bedre indrettet til fremtiden - særligt økonomisk.

Som en del af planen vil SAS reducere sine årlige udgifter med mere end fem milliarder kroner. Det skal blandt andet lykkedes ved at indgå nye aftaler med kreditorer og medarbejdere.