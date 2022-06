- Statsadvokaten i Viborg har netop truffet afgørelse om, at det ikke under en straffesag kan bevises, at de to har gjort sig skyldige i grove eller oftere gentagne forsømmelser eller tilsidesættelse af deres pligter, lyder det i en pressemeddelelse.

- Samtidigt er efterforskningen mod den tidligere borgmester vedrørende et køb af en byggegrund standset, fordi der ikke er grundlag for at fortsætte den, da der ikke er fremkommet beviser for strafbart forhold, ligesom det må antages, at forholdene er forældede.