Beklager, men det bliver altså ikke til en aftale alligevel.

Sådan lyder meldingen fra både De Konservative og Dansk Folkeparti til regeringen, inden Folketinget torsdag skal stemme om finansieringen af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen. Lovforslaget indeholder ellers et omdiskuteret forslag om at oprette 300 fængselspladser