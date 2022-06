Regeringens venner vil ændre udskældt lovændring i 11. time

Kritikken er haglet ned over regeringen fra fagbevægelsen, byggeriet og socialdemokratiske borgmestre.

Der har i Danmark været eksempler på dårlige forhold på store offentlige byggerier som universitetshospitalet i Odense, den nye storstrømbro, metrobyggeriet i København samt letbanerne i Aarhus og Odense.

Det ses også indenfor rengøring, pleje, vagtområdet og ikke mindst indenfor mad- og vareudbringning.

- Problemet er, at det store behov for at få ryddet op i offentlige udbud overhovedet ikke imødekommes med det, der er nu, siger Risgaard.

- Vi har set store offentlige projekter rammes af løndumping, forsinkelser og dybt kritisable behandling af medarbejderne. Det vil kunne fortsætte med den slappe udbudslov, som der lægges op til.