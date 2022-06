Liberal Alliance: Staten skal smække pengekassen i for SAS

- Det er et fælles mål, uanset hvor man står politisk, at SAS på en eller anden måde skal overleve.

- Den bedste mulighed for, at SAS kan overleve, er, at der kommer professionelle investorer ind og tager over og påbegynder en nødvendig modernisering, så SAS kan blive en rentabel forretning igen, siger Vanopslagh.

- Vi har smidt enormt mange penge efter SAS, uden at det har vendt skuden, og det bliver at kaste gode penge efter dårlige penge, hvis man bliver ved med at tro, at hvis bare staten træder til igen og igen, så kommer tingene til at vende for SAS, siger Vanopslagh.