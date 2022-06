Enhedslisten: Regeringen bør forberede retssag om EU-mindsteløn

- Hvis det her forslag reelt set indfører mindstelønninger i Danmark, kommer jeg til at slå på tromme for, at Danmark, om vi så skal gøre det alene, anlægger sag mod EU, siger Marianne Vind.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er skeptisk over for aftalen, men vil nu nærlæse teksten, før han melder endelig ud.

- Der er vist ingen tvivl om, at Danmark aldrig har ønsket et direktiv om mindsteløn. Derfor er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at direktivet ser ud til at blive en realitet.

- Forhandlerne fra Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om en direktivtekst, og vi kommer til at studere de endelige formuleringer meget nøje, lyder det fra Peter Hummelgaard.