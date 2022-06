Hummelgaard vil nærstudere EU-aftale om mindsteløn nøje

Den danske beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), er langtfra begejstret for, at et EU-direktiv om mindsteløn er faldet på plads mellem EU-Parlamentet og Rådet.

Det udtaler han i en pressemeddelelse.

- Der er vist ingen tvivl om, at Danmark aldrig har ønsket et direktiv om mindsteløn. Derfor er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at direktivet ser ud til at blive en realitet.