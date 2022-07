08/07/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Tidligere minister Kjeld Olesen arbejdede under fire statsministre, inden han stod til søs som styrmand

90 år: Kjeld Olesen stod som 17-årig til søs. Senere blev han valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet. Han nåede at beklæde en række ministerposter i fire forskellige regeringer, før han forlod politik til fordel for en seniorkarriere som sø- og styrmand.