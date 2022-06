Samtidig fik tanken om borgerlig regeringsdeltagelse det til at »løbe koldt ned ad ryggen« på Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen.

Umiddelbart var kun De Radikale for alvor begejstrede over Mette Frederiksens udmelding. Og til dels Lars Løkke Rasmussen (M), som selv foreslog en bred regering hen over midten lige før valgnederlaget i 2019.

Dengang blev tanken afvist af Mette Frederiksen.

Løkke har siden dannet partiet Moderaterne, der netop sigter efter at samle dansk politik på midten.

Ikke sikkert, det er muligt

Mette Frederiksen understreger i den nye opdatering, at det ikke er sikkert, at det er muligt at overkomme uenighederne og danne en bred regering, men hun åbner for at gøre forsøget.