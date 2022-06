Ellemann med valgløfte: Ingen gymnasieelever skal tvangsfordeles

I områder, hvor elevfordelingen er skæv, vil der kun være plads til et vist antal elever fra forskellige indkomstgrupper.

Aftalen betød oprindeligt også, at elever kunne fordeles via lodtrækning, hvis der var flere ansøgere, end der var plads til.

Det er dog for nylig blevet genforhandlet, fordi De Radikale var utilfredse. I stedet skal eleverne nu fordeles efter afstand til deres bopæl.

Aftalen træder i kraft næste år. Formålet er at sikre en mere mangfoldig fordeling af elever i og omkring de store byer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forsvarer aftalen med, at hun ikke ønsker at for mange unge med indvandrerbaggrund ender med at gå på de samme få gymnasier.