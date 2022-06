Konservative foreslår håndsrækning til økonomisk lidende

Han siger også, at hjælpen hellere må komme hurtigt end for langsomt, og at den gerne må blive fulgt op af udskrivelsen af et folketingsvalg.

Det sidste er en direkte opfordring til statsminister Mette Frederiksen (S), der beslutter, hvornår valget skal finde sted. Det skal det senest 4. juni 2023.

- Kære Mette Frederiksen, udskriv nu det valg.

- Lad os få luftet ud i Folketinget og få samlet et bredt flertal bag en fuldt finansieret økonomisk håndsrækning til danskerne, inden vi drukner i spin og i opvarmningen til valgkampens beskidte trick, siger Søren Pape Poulsen.