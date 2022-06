Netop samme dag som Lars Løkke Rasmussen lancerede sit nye parti, Moderaterne, hvis største vision er et bredt parlamentarisk samarbejde.

Men statsministerens udmelding sætter ikke en kæp i hjulet på Moderaternes mulighed for at komme i Folketinget og få indflydelse, vurderer Lars Løkke Rasmussen over for TV 2 News.

»Jeg synes, det styrker relevansen af det her projekt,« siger Lars Løkke Rasmussen til TV 2 News.

Han mener, at den nye udmelding er udtryk for positive takter fra statsministeren.