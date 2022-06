SF-formand: Mens vi står her kæmper Ukraine for demokrati

- Og Ukraine kæmper lige nu, mens vi står her, for at deres demokrati ikke kvæles og knuses i fødslen, sagde formanden.

Grundlovsdag er for formanden en af de vigtigste politiske mærkedage ”overhovedet”, lagde Pia Olsen Dyhr vægt på.

- Det blev jeg mindet om, da jeg for en måneds tid siden, sammen med tusindvis af københavnere, stod på Rådhuspladsen, sagde hun med henvisning til den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs tale til Danmark 4. maj.

- Lige nu kæmper Ukraine for deres frihed. De kæmper for at kunne blive en del af Den Frie Verden. Sammen med os. Med EU. Med Nato. De kæmper for at kunne vælge deres egen vej, for at kunne tilvælge friheden og lyset, sagde SF-formanden.