Statsministerens bedste ven skyder hendes nye ide ned: »Jeg synes, at det er stor ståhej for ingenting«

»Jeg synes, at det er stor ståhej for ingenting,« siger SF-formand Pia Olsen Dyhr til Jyllands-Posten og kalder forslaget for et »tankeeksperiment«:

»Venstre og De Konservative har for længst skudt det ned og vist, at de ikke er interesserede Derfor må det siges at være en interessant tanke - men det bliver ved tanken.«

SF-lederen hæfter sig ved, at statsministeren fremhæver de fem partier, S, V, SF, R og K, der stod bag det nationale kompromis om ekstra milliarder til Forsvaret og folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Men Pia Olsen Dyhr kan ikke se det for sig.