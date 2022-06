Dramatisk højreskred

Støttepartiet Enhedslisten er rødglødende over statsministerens melding om at diskutere en regering med borgerlig deltagelse.

»Det løber mig koldt ned ad ryggen,« siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL):

»Vi synes, at det er noget af et maskefald og et voldsomt dramatisk højreskred. Enhver kan nok huske, hvordan vores forhold var til den stålblå Thorning-Corydon-regering, men ikke engang den foreslog at lave et regeringssamarbejde med højrefløjen. Derfor synes jeg, at almindelige mennesker bør være meget bekymrede for, hvad det her kommer til at betyde.«

Mai Villadsen frygter især, hvad en bred regering med Socialdemokratiet og borgerlige partier vil betyde for velfærden, uligheden og klimaet.

»En stemme på Socialdemokratiet og Mette Frederiksen kan være en stemme på højrefløjens nedskæringer, skattelettelser til de rigeste, nølende klimahandling og ulighed. Den eneste garant mod det vil være at stemme til venstre for Socialdemokratiet.«

Skal det have konsekvenser parlamentarisk, at hun orienterer sig væk fra jer?

»Jeg har lidt en følelse af, at Mette Frederiksen må have glemt, hvad hun gik til valg på. Det var retfærdighed, klimahandling, tryghed og velfærd. Nu lægger hun i kakkelovnen til at løbe i armene på højreløjen og væk fra alt det. Det er enormt alvorligt og vil gøre os vagtsomme i månederne frem mod et valg. Men det væsentligste er at gøre venstrefløjen så stor, at vi ikke er til at komme udenom.«

Femkløver-regering?

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, er til gengæld jublende begejstret over meldingen fra Mette Frederiksen. Også selvom statsministeren understreger, at hendes førsteprioritet fortsat er at gå til valg på, at hendes egen regering fortsætter.

»Det er stort. Jeg læser det som en fremstrakt hånd,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Den radikale leder fastslog i Politiken i januar, at hun ikke vil støtte, at den socialdemokratiske soloregering fortsætter endnu en valgperiode, og at flere partier bør lukkes ind i magtens centrum, allerhelst i en bred regering.

»Vi tror faktisk på, at der skabes bedre løsninger hen over midten. Hvis vi udligner det rød-blå-paradespil, kan vi sætte barren højere,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun peger på en fempartiregering bestående af S, V, SF, R og K, der stod bag det nationale kompromis om ekstra milliarder til Forsvaret og en folkeafstemning om forbeholdet, der blev vundet denne uge med et historisk stort ja.

»Det er selvfølgelig politikken i et regeringsgrundlag, der er afgørende for, hvilken regering vi peger på. Jeg skal ikke sammensætte den nu, men jeg synes, at de nationale kompromis-partier, alle fem, det kunne være ret interessant. Vi kunne finde ud af det, vi repræsenterer bredt, og vi er rodfæstede i vores egne værdier, politik og ideologisk afsæt,« siger den radikale leder og erkender, at der vil være store politiske uenigheder, der skal overvindes.

F.eks. er De Radikale direkte imod at flyve asylsøgere fra Danmark til Rwanda, sådan som regeringen arbejder på.

Vil du acceptere, at asylbehandlingen flyttes fra Danmark til et tredjeland for at få en bred regering?

»Prøv at hør’. Den er jo ikke flyttet. Så jeg skal ikke ind i noget, som stadig er ret hypotetisk. Det vil komme an på alle de forhandlinger, man skulle ind i. Jeg synes bare, at det har et enormt perspektiv at kigge på tværs og identificere de kæmpe udfordringer, vi er enige om. Bagefter kan vi byde ind hver især med vores løsninger. Er der et asylsystem i Europa, der fungerer? Nej. Hvordan vil vi så løse det? Der skal vi selvfølgelig alle være villige til at flytte os.«