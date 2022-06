Danmark vil opkøbe ukrainsk valuta så flygtninge kan veksle

I dag har ukrainske flygtninge i europæiske lande nemlig ”få eller ingen muligheder” for at veksle deres ukrainske penge til en lokal EU-valuta.

Det skyldes, at banker ikke er ”villige til at påtage sig risikoen ved at eje kontante” ukrainske hryvnia, fordi Ukraines centralbank ikke tilbyder opkøb af kontanter grundet den russiske invasion.

Det fik Rådet for EU-landenes finansministre til at vedtage en henstilling midt i maj, der anbefaler ordningen med at opkøbe ukrainsk valuta, så flygtede ukrainere kan veksle op til 10.000 ukrainske hryvnia hver.