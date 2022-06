Fagforening: Forsvaret skal bruge flere befalingsmænd

- Det er en god idé at gøre det. Det er ikke det eneste, der skal andet til, men det ville kunne løse den beredskabsmæssige opgave, Forsvaret har, siger han.

Men for at kunne gøre det, skal man have et system eller en struktur, der kan uddanne rekrutterne. Har man først det, kan man til gengæld skrue op og ned for ”produktionen” af værnepligtige efter behov.

- Vi mangler befalingsmænd, både officerer og sergenter, til at uddanne. Og når de først er til stede, han man begynde at uddanne konstabler og værnepligtige, siger han.