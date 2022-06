Venstre vil have flere værnepligtige og ligestilling af køn

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen mener, at det danske forsvar skal have markant flere værnepligtige og åbner for, at man skal ligestille kvinder og mænd under værnepligten.

Det siger han til Politiken.

Han opfordrer desuden regeringen til at begynde de politiske forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, hvor cirka 18 milliarder kroner, eller to procent af bruttonationalproduktet (bnp), skal udmøntes.