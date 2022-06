Endnu en DF'er melder sig ud af partiet

Dansk Folkeparti er blevet et medlem fattigere.

Kristoffer Hjort Storm, der sidder i byrådet i Aalborg Kommune og er rådmand for Senior- og Omsorgsforvaltningen, har valgt at melde sig ud af partiet.

Det skriver han i et opslag på Facebook fredag aften.

»Nogle gange sker der det i et forhold, at man udvikler sig forskelligt. For mit vedkommende har det faktisk stået på i en længere periode, hvilket jeg også har givet udtryk for flere gange. Jeg ønskede ikke, at min udmeldelse skulle flytte fokus fra folkeafstemningen. Derfor har jeg valgt at holde det internt indtil i dag,« skriver han.