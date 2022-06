Partier ønsker kvinders tvangsspiraler i Grønland undersøgt

Han kalder det et sexistisk og kolonialistisk overgreb, og han mener, at en undersøgelse kan give en anerkendelse af det - samt sikre, at der kommer læring af forløbet, så det ikke gentager sig.

Spiraler er en form for prævention, som sættes op i kvindens livmoder for at forebygge graviditet. En spiral kan virke i flere år.

I Liberal Alliance mener Henrik Dahl, at det af flere grunde vil give mening at få oprullet forløbet.

- Det har en helt afgørende historisk og i en eller anden forstand moralsk interesse at få blotlagt, hvad der er sket, siger sundhedsordføreren.

- I de her sager, der tager sit udspring for meget lang tid siden, er der et overlap af politik, jura og moral, som er meget kompliceret, men det skal man ikke lade sig skræmme af, siger Henrik Dahl.

Han mener, at det både med nutidens og datidens øjne er ”et magtmisbrug, der siger sparto”.

Torsdag aften oplyste Sundhedsministeriet til Ritzau, at ministeriet ikke havde modtaget nogen officiel anmodning fra Grønland om den uvildige udredning.