Det er drømmen, der ikke vil dø.

Forestillingen om en bred regering ind over midten, der arbejder sammen til Danmarks bedste og finder løsningerne i fællesskab, lyder æggende og tillokkende for mange.

Grundlovsdag fik drømmen på ny en central placering i dansk politik, da statsminister Mette Frederiksen i et interview med Jyllands-Posten detonerede en uventet bombe: Hun ønsker nu at åbne for en »diskussion« af, om der kan dannes en bred regering ind over midten med et eller flere af de blå partier efter næste folketingsvalg.