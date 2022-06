Støjberg har travlt hvis hun skal være klar til et efterårsvalg

Inger Støjberg har lige godt tre uger til at ansøge om et partinavn, hvis hun har planer om at starte et nyt parti og samtidig skal være klar til et muligt folketingsvalg i efteråret.

Valgnævnet, som skal godkende partinavnet, inden et parti kan indsamle vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget, mødes nemlig kun seks gange om året.