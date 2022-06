Sådan kommer Danmark helt fri af 30 år gammelt forbehold

Danmark kan formelt træde ind i Forsvarsagenturet i samme øjeblik, Danmark meddeler sit ønske om det. For Pesco gælder, at de andre nuværende 24 medlemmer skal acceptere Danmark først. Det ventes at ske.

Hvad angår EU’s aktuelt seks aktive militære missioner, så siger en EU-embedsmand, at »vi er absolut åben for danske bidrag«.

»I nogle missioner har vi problemer med bemanding. Danmark beslutter selvfølgelig selv, hvordan og hvor Danmark vil bidrage, men jeg er sikker på, vi vil blive lykkelige over danske bidrag.«

Selv om missionerne fyldte ganske meget i debatten op til folkeafstemningen, så betonede ja-partierne på valgaftenen, at der kan gå en rum tid, inden det bliver aktuelt at udsende danske soldater på EU-mission.

»Der er en helt formel proces i de kommende dage og uger, som vi bruger vores kræfter på. Og så skal vi nok vende tilbage til de andre spørgsmål,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofod.

Adspurgt, om statsminister Mette Frederiksen forventer, at danske soldater kan blive udsendt på EU-missioner i denne valgperiode, svarede hun, at »det har vi slet ikke taget stilling til endnu«.

Både Venstre og De Konservative slog fast, at deres førsteprioritet er at få lavet et nyt forsvarsforlig, der skal indeholde en plan for de massive milliardinvesteringer i dansk militær.

»Vi har ikke travlt med en masse EU-missioner,« sagde K-leder Søren Pape Poulsen:

Enhedslisten har som nej-parti været kritisk over for EU’s missioner, men politisk ordfører Mai Villadsen fortalte, at partiet vil tage stilling fra sag til sag.

»Ser man missionen i f.eks. Bosnien, så vil jeg da sige, at jeg er ikke afvisende over for, at Enhedslisten kan bakke op, hvis der var et forslag om at soldater skulle sendes herhen.«

De to sidste forbehold

Det danske ja blev modtaget med stor tilfredshed fra en lang række europæiske toppolitikere.

Formanden for Europa-Parlamentet, Roberta Metsola, opfordrer Danmark til at bruge momentum fra det klare ja til at fjerne de to andre danske forbehold.

»Ja, selvfølgelig. Jeg ved godt, at diskussionen om f.eks. retsforbeholdet og migration vil være en anden i Danmark, men der er en god anledning nu,« siger hun.