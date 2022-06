Minister er overrasket over datalov kun holdt seks dage

Regeringen vidste, der var en stor risiko for, at en ny lov om registrering af borgernes teledata ville blive underkendt af EU-Domstolen.

Men justitsminister Mattias Tesfaye (S) er overrasket over, at det skete, blot seks dage efter at den danske lov trådte i kraft i marts. Det siger han på et samråd torsdag.

- Regeringen vidste godt, at der var en væsentlig procesrisiko med det lovforslag, der blev vedtaget. Men jeg tror, det kom som en overraskelse, at man med den dom ville forholde sig til de spørgsmål.