Frederiksen og Ellemann afviser opgør med andre EU-forbehold

Nej, det her handlede om forsvarsforbeholdet, lyder svaret fra Venstre-formanden.

- Det var det, vi skulle stemme om, og det skulle vi, fordi verden havde forandret sig, og fordi de andre partier dermed også gik ind for en afstemning. Men vi har ingen planer om at se på andre forbehold nu og her.

Han henviser også til tidligere afstemninger om de andre forbehold.

- Vi stemte for syv år siden om retsforbeholdet. Vi stemte for 20 år siden om euroforbeholdet, og vi respekterer de afgørelser, der var der, og som verden ser ud nu, er der ikke grund til at gå ind og rokke ved det.

Ud over retsforbeholdet og euroforbeholdet har Danmark et forbehold om unionsborgerskab. Det er dog i dag reelt uden indhold.