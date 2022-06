Mette Frederiksens sejrstale: Måske er vi mere samlet end nogensinde om EU

Hun lover, at hun ikke vil sende de andre forbehold til afstemning.

I 2000 var der en afstemning om euroen, og i 2015 var der afstemning om retsforbeholdet. Begge gange blev det et nej.

Det fjerde forbehold handler om unionsborgerskab, som aldrig er blevet aktuelt i EU og dermed er overflødigt.

Selv om det efter alt at dømme bliver et overbevisende ja, er statsministeren tilbageholdende med at konkludere, at den danske EU-skepsis er på retur.

- Man skal altid passe på med at tolke en masse andre ting ind i et valgresultat. Jeg tror godt, jeg tør sige, at der er en bred fornemmelse i den danske befolkning af, at vi er for lille et land til at stå alene i en så urolig verden, siger Mette Frederiksen.