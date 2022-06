Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, har kæmpet for at afskaffe det danske EU-forbehold på forsvarsområdet. Og det ser onsdag ud til at lykkes.

- Verden blev forandret 24. februar, da Putins kampvogne tromlede ind over Ukraines grænser for at sprede død og ødelæggelse. Det blev starten til et nyt kapitel for vores fælles historie, siger Jakob Ellemann-Jensen.