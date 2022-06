Pia Olsen Dyhr vil være kritisk over for EU-missioner

Det ligner alt andet lige, at forsvarsforbeholdet bliver afskaffet.

Det må man forstå på formand Pia Olsen Dyhrs tale til SF-medlemmerne, efter at de foreløbige målinger viser et klart flertal for at afskaffe forbeholdet.

- Tallene vælter ind lige nu, og alt tyder på, at det bliver et ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det er jeg utroligt glad for, indleder Pia Olsen Dyhr.