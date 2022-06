Fond mod tortur skal betale halv million i sag om fanger i Irak

Men Højesteret konkluderer, at de danske myndigheder ikke vidste, at fangerne ville blive anbragt i fængslet i Basra. Danskerne havde ikke konkret eller aktuel grund til at tro, at de ville blive udsat for overgreb, fastslår de syv dommere.

Frifindelsen af ministeriet begrundes desuden med, at danske myndigheder ikke på noget tidspunkt havde jurisdiktion over fangerne. De irakiske styrker havde den fulde kontrol. Danske soldater hverken pågreb eller overdrog de mænd, der endte i fængslet. Derfor er der ikke domsmyndighed.