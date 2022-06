Venstre-politiker slået ved Nørreport i København

- Jeg gik hen til ham og bad ham om at gå væk. Og da jeg så havde politiet i røret, så slog han mig med flad hånd, siger Venstre-politikeren til B.T.

- Det var selvfølgelig ubehageligt, og jeg fik telefonen mast ind i ansigtet, men jeg har ikke tænkt mig at anmelde ham for vold.

Jørgensen fortæller til B.T., at han har det okay, og at politiet hurtigt ankom til stedet og fik fat i manden.

Mens Venstre-politikeren altså ikke har tænkt sig at gå videre med sagen, så sigter politiet ifølge B.T. manden, der slog, for forstyrrelse af den offentlige orden og forstyrrelse af valghandling.