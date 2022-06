Venstre-politiker slået på gaden på afstemningsdag

- Jeg gik hen til ham og bad ham om at gå væk. Og da jeg så havde politiet i røret, så slog han mig med flad hånd, siger Venstre-politikeren til B.T.

- Det var selvfølgelig ubehageligt, og jeg fik telefonen mast ind i ansigtet, men jeg har ikke tænkt mig at anmelde ham for vold.

På sin Facebook-side takker Jan E. Jørgensen for at have modtaget mange omsorgsfulde beskeder efter episoden.

- Jeg har det godt. Lidt øm i kinden, men har fået min hvilepuls tilbage.

- Det irriterer mig, at der ikke er respekt for folkestyret hos alle. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan stå i fred og deltage i demokratiet, skriver Jørgensen.