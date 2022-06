Både ja- og nej-partier får kritik i valgdagens avisledere

Også i Ekstra Bladet, der har kastet sig fuldtonet ind i en kampagne for et nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet, er der kritik af ja-partierne.

- Vi savner stadig de gode argumenter for at tage nej-hatten af. Vi har ikke fået meget andet end tilsløringer og uredelighed, skriver dagens lederskribent, journalist Mette Pedersen, på avisens bagside.

I Berlingskes leder skriver avisens opinionsredaktør, Pierre Collignon, at Mette Frederiksen (S) og resten af regeringen må aflive sin populistiske EU-kritik, og at man må håbe, at et stort ja ved onsdagens afstemning kan løfte den danske EU-debat fremover.

- Vi skal væk fra den klichéprægede misbrug af EU som politisk boksebold, skriver han.

Information har efter eget udsagn ikke kunnet blive enig med sig selv, og derfor bringer avisen onsdag to ledere - en der taler for at afskaffe forsvarsforbeholdet, og en der taler imod at afskaffe forsvarsforbeholdet.