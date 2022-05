Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i de dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vedrører forsvarsområdet, men Danmark kan stadig deltage i mere generelle snakke om forsvarspolitikken i EU.

Danmark deltager dermed ikke i EU’s militære operationer, finansierer dem ikke og stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU-ledede indsatser i konfliktområder.

Men det kan altså ændre sig onsdag. Hvis det bliver et ja til at afskaffe forbeholdet kan Danmark eksempelvis deltage i EU-missioner fremadrettet, hvis Folketinget beslutter det.

Alle partier i Folketinget på nær Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige anbefaler at afskaffe forbeholdet.

To gange tidligere har et dansk EU-forbehold været til afstemning. Det endte begge gange med, at forbeholdet bestod.