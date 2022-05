Tidligere SF-profil er nu spidskandidat for Enhedslisten

Og i marts i år lød det så, at hun ønskede at stille op ved næste folketingsvalg for partiet.

Det har medlemmer nu kvitteret med en plads som spidskandidat i Sjællands Storkreds, hvor Enhedslisten ved valget i 2019 fik to mandater.

- Jeg glæder mig til at vende tilbage til dansk politik, siger Trine Pertou Mach i pressemeddelelsen.

- Med krig i Europa, klimakrise og økonomisk krise om hjørnet, er der brug for et stærkt venstrefløjsparti, som ikke lader sig blæse omkuld.

Hun kommer fra en stilling som politisk chef i ulandsorganisationen Oxfam Ibis. Tidligere har hun også været forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.