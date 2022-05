Det ændrer dog ikke på, at priserne stiger. Tirsdag satte inflationen rekord i eurozonen med 8,1 procent. Det øger presset på Den Europæiske Centralbank for at sætte renten op.

Flere partier ønsker at hjælpe danske borgere ved at sende checks til udvalgte grupper eller ved at sænke skatten.

Skattelettelser kan dog ikke komme på tale ifølge statsministeren, da det risikerer at øge inflationen, som er, når eksempelvis priserne på fødevarer eller benzin stiger.

- Det, der er så svært ved inflation, er, at jo mere aktivitet, vi skaber i økonomien, jo større er risikoen for, at inflationen bliver større.

- Vores forslag er en målrettet hjælp til eksempelvis pensionister, som vi ikke har fået flertal for i Folketinget. Men det arbejder vi videre på, siger Mette Frederiksen.