Danmark har givet Ukraine våbendonationer for to milliarder

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde efter et besøg i Ukraine i april, at Danmark ville øge sit bidrag med 600 millioner og dermed sende det samlede danske våbenbidrag op på en milliard kroner.

Og det er altså nu fordoblet. Det fremgår dog ikke, hvordan prisen på det militære udstyr er vurderet.

Våbendonationerne til Ukraine løber op i næsten 30 procent af de syv milliarder kroner, som et politisk flertal i marts valgte at afsætte til at styrke Forsvaret.