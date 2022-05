Mette Frederiksen støtter Ørsted i at trodse Putins rubelkrav

Statsminister Mette Frederiksen erkender, at det kan blive en svær situation for Danmark, hvis Rusland lukker for gassen. Men det er det rigtige at gøre, mener hun.

- Vi har sagt fra starten, at vi ønsker at lægge et pres på Rusland, og derfor bakker vi Ørsted op i den her beslutning, siger Mette Frederiksen.